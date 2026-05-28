المجلس الأوروبي يفرض عقوبات على 4 كيانات و3 مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية

بروكسل-سانا

أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، فرض تدابير تقييدية إضافية بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، شملت ‏أربع جهات وثلاثة أفراد من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين والمنظمات الداعمة لهم، وذلك لمسؤوليتهم عن انتهاكات ‏جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.‏

وأفاد موقع المجلس الأوروبي الرسمي، أن القرار يفي بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في مجلس الشؤون الخارجية ‏في الـ 11 من أيار الجاري، حيث تشمل قائمة المدرجين “حركة نحالا الاستيطانية” ومديرتها دانييلا فايس، اللذين يشجعان على ‏ممارسات قسرية تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسراً وتعيق وصولهم إلى أراضيهم الزراعية.‏

كما أدرج المجلس منظمة “ريغافيم” الإسرائيلية ومديرها مئير دويتش، اللذين يسعيان إلى هدم ممتلكات فلسطينية بهدف ‏توسيع السيطرة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية، ويمارسان ضغوطاً لهدم مدرسة فلسطينية ممولة من الاتحاد ‏الأوروبي في قرية جب الذيب قرب بيت لحم.‏

وشملت القائمة أيضاً ما تسمى منظمة “هشومير يوش” ورئيسها أفيخاي سويسا، اللذين يقدمان الدعم المادي لما لا يقل عن ‌‏28 بؤرة استيطانية، فضلاً عن توفير حراس متورطين في هجمات عنيفة ضد المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى ‌‏”جمعية أمانا التعاونية” الاستيطانية التي ساهمت في تمويل وتسهيل إنشاء 30 بؤرة استيطانية غير شرعية تسببت في سلب ‏الممتلكات وتهجير مجتمعات فلسطينية بأكملها.‏

وشملت الإجراءات التقييدية الأوروبية تجميد الأصول وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات ‏المدرجة، بالإضافة إلى حظر سفر على الأشخاص الطبيعيين، ليرتفع بذلك عدد المدرجين ضمن هذه القائمة إلى 136 ‏شخصاً و41 كياناً.‏

ويأتي القرار الأوروبي في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بالتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حول العالم، وتنفيذاً ‏لاستنتاجات المجلس الأوروبي في حزيران 2025 التي أدانت العنف المستمر للمستوطنين المتطرفين والتوسع الاستيطاني ‏غير القانوني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.‏