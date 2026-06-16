مصرع شخص وإصابة أربعة إثر زلزال بقوة 6.3 درجات ضرب مقاطعة تشينغهاي ‏الصينية

بكين-سانا‏

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لقي شخص مصرعه، وأصيب أربعة آخرون اليوم الثلاثاء، بعد أن ضرب زلزال بلغت ‏قوته 6.3 درجات ولاية هايشي بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين.‏

وذكرت وكالة شينخوا أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه عند ‏التقاء خط عرض 37.80 درجة شمالاً وخط طول 95.56 درجة شرقاً، وفقاً لتقرير ‏صادر عن مركز شبكات الزلازل الصيني.‏

وأرسل مكتب رصد الزلازل في مقاطعة تشينغهاي فريق عمل ميدانياً إلى المنطقة ‏المتضررة، لمساعدة السلطات المحلية في جهود الاستجابة للطوارئ.‏

يشار إلى أن دراسة حديثة أجراها باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم الجيولوجية ‏نشرت في شباط الماضي، أظهرت أن اختفاء عدد من البحيرات في جنوب التبت ربما ‏أسهم في تنشيط صدوع كامنة في القشرة الأرضية، ما قد يزيد من قابلية المنطقة للنشاط ‏الزلزالي.‏