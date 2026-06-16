مصرع شخص وإصابة أربعة إثر زلزال بقوة 6.3 درجات ضرب مقاطعة تشينغهاي ‏الصينية

بكين-سانا
لقي شخص مصرعه، وأصيب أربعة آخرون اليوم الثلاثاء، بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات ولاية هايشي بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين.
وذكرت وكالة شينخوا أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه عند التقاء خط عرض 37.80 درجة شمالاً وخط طول 95.56 درجة شرقاً، وفقاً لتقرير صادر عن مركز شبكات الزلازل الصيني.
وأرسل مكتب رصد الزلازل في مقاطعة تشينغهاي فريق عمل ميدانياً إلى المنطقة المتضررة، لمساعدة السلطات المحلية في جهود الاستجابة للطوارئ.
يشار إلى أن دراسة حديثة أجراها باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم الجيولوجية نشرت في شباط الماضي، أظهرت أن اختفاء عدد من البحيرات في جنوب التبت ربما أسهم في تنشيط صدوع كامنة في القشرة الأرضية، ما قد يزيد من قابلية المنطقة للنشاط الزلزالي.