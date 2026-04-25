ترامب يمدد إعفاءً يسمح للسفن الأجنبية بنقل البضائع بين الموانئ الأميركية

واشنطن-سانا

أعلنت الإدارة الأميركية تمديد إعفاء يسمح للسفن الأجنبية بنقل البضائع بين الموانىء الأميركية، وذلك بهدف تسهيل نقل النفط والأسمدة داخل الولايات المتحدة في ظل اضطراب الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز قولها أمس الجمعة: “أظهرت بيانات جديدة جُمعت منذ إصدار الإعفاء الأولي، أن كميات أكبر بكثير من الإمدادات وصلت بشكل أسرع إلى الموانئ الأميركية”.

وأضافت: “سيساعد هذا التمديد على ضمان استمرارية إمدادات منتجات الطاقة الحيوية والمواد الصناعية والمستلزمات الزراعية”.

وكان من المقرر أن ينتهي سريان الإعفاء في ال 17 من أيار، قبل أن يتم تمديده لتسعين يوماً أخرى حتى منتصف آب.

وأكدت روجرز تمديد الرئيس دونالد ترامب الإعفاء للسفن التي ترفع علما أجنبياً لمدة 90 يوماً.

وتسببت الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز الذي يعد طريقاً رئيسياً لنقل النفط والغاز، ما أدى إلى اضطراب الإمدادات في الاسواق العالمية وارتفاع الأسعار بشكل حاد.

كما ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ما زاد الضغط على ميزانيات الأسر قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة.

وبموجب قانون جونز لعام 1920 الذي يهدف إلى تشجيع بناء السفن الأميركية، يجب على السفن التي تنقل البضائع بين موانىء الولايات المتحدة أن تكون أميركية الصنع والملكية والتسجيل وترفع العلم الأميركي.

لكن في آذار الماضي، ومع تفاقم التداعيات الاقتصادية للحرب، منحت إدارة ترامب السفن الأجنبية إعفاءً مؤقتاً للعمل بين الموانىء الأميركية لمدة 60 يوماً.

ولا تزال أسعار النفط مرتفعة، حتى بعد انخفاضها عن مستوياتها القياسية الأخيرة.