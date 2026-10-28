المالية والبنك الدولي ينظمان ورشة لتطوير قطاع الأراضي والتمويل ‏العقاري

دمشق-سانا‏

ركزت ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي ‏على تطوير قطاع الأراضي والملكيات والتمويل العقاري في سوريا، ‏والتحديات التي تواجه حقوق الملكية العقارية وآليات معالجتها، بما يدعم ‏جهود التعافي وإعادة الإعمار.‏

وناقشت الورشة التي أقيمت أمس الثلاثاء بحضور وزير المالية محمد يسر ‏برنية، التحديات المرتبطة بفقدان السجلات والوثائق العقارية أو تعرضها ‏للتلف، وانعكاساتها على حقوق الأفراد في السكن والأراضي والممتلكات، ‏إضافة إلى سبل تحسين تبادل المعلومات والربط بين المؤسسات المعنية، ‏وضمان شمولية البيانات والوثائق المتعلقة بالملكية.‏

وأوضحت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام أنه شارك في الورشة ‏ممثلون عن وزارات الإدارة المحلية والبيئة، والأشغال العامة والإسكان، ‏والعدل، والطوارئ وإدارة الكوارث، وهيئة الإشراف على التمويل العقاري، ‏ومصرف سوريا المركزي، ومديرية المصالح العقارية.‏

ولفتت الوزارة إلى أن المشاركين بالورشة بحثوا الخطط القائمة لتطوير ‏هذا القطاع، والصعوبات التي تواجه تنفيذها، واحتياجات المؤسسات ‏المشاركة وأولوياتها، ومجالات التعاون والتنسيق بينها، بهدف بلورة حلول ‏عملية تراعي خصوصية ملفات الملكية العقارية في سوريا.‏

توسيع نطاق التسجيل العقاري ورقمنة الوثائق

واستعرض المشاركون تجارب دولية وممارسات للاستفادة منها في حماية ‏سجلات الأراضي وتوسيع نطاق التسجيل العقاري ورقمنة الوثائق، إلى ‏جانب آليات تعزيز حماية حقوق الحيازة والتعامل مع حالات التعويض ‏والقيود المفروضة على الأراضي، بما يسهم في إعادة بناء السجل العقاري ‏إلكترونياً ودعم جهود إعادة الإعمار.‏

وكانت وزارة المالية نظمت، في الثلاثين من أيلول الماضي، ورشة عمل ‏متخصصة بالتعاون مع بعثة من خبراء البنك الدولي، تناولت المبادئ ‏الأساسية لتحليل استدامة الدين العام، في إطار تعزيز التعاون التقني وتطوير ‏إدارة المالية العامة.‏