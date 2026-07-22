ترامب: تكلفة الحرب مع إيران ضئيلة قياساً للحروب الأمريكية الأخرى

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حجم الخسائر خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المستمرة منذ عدة أشهر “من حيث الوقت والأرواح الأمريكية” ضئيل مقارنةً بصراعات سابقة أخرى.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عن ترامب قوله: “إنه خلال حرب أفغانستان التي استمرت 20 عاماً بلغ عدد قتلى الجنود الأمريكيين 2000 قتيل، بينما بلغ عددهم خلال حرب العراق التي استمرت 9 أعوام 4600 قتيل، وفي حرب فيتنام التي استمرت 19 عاماً و5 أشهر بلغ العدد 58220 قتيلاً.

وأضاف: أما في الحرب الكورية التي استمرت 3 أعوام وشهراً واحداً فبلغ العدد 36574 قتيلاً، وفي حرب فنزويلا التي استمرت يوماً واحداً لا يوجد قتلى، أما خلال الحرب الحالية مع إيران والمستمرة منذ 4 أشهر فقد بلغ عدد الجنود الأمريكيين القتلى 18 قتيلاً.

ولم يقدم الرئيس الأمريكي مصادر لهذه الأرقام، إلا أنها تتوافق إلى حد كبير مع بيانات وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون”، رغم أن نظام تحليل الخسائر لا يصنف فنزويلا كحرب.

وجاء منشور ترامب بالتزامن مع إدلاء وزير دفاعه بيت هيغسيث بشهادته أمام الكونغرس، حيث مثل هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، في محاولة للحصول على تمويل إضافي للحرب على إيران.



وفي الـ 19 من حزيران الماضي، كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن وزارة الحرب الأمريكية طلبت تخصيص حزمة تمويل إضافية بقيمة 80 مليار دولار، لتغطية النفقات العسكرية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ‑ الإيرانية التي اندلعت في الثامن والعشرين من شباط الماضي، إضافة إلى بنود تمويلية أخرى.

وكان ترامب هدد في منشور على منصة “تروث سوشيال” مؤخراً، بأنه “كلما قتلت إيران‌ جندياً أمريكياً فإنها ستدفع ثمن ذلك أضعافاً مضاعفة”، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ هذا الأمر إلى وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان المشتركة وجميع القادة العسكريين.