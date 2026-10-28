تراجع أسهم أوروبا وسط ترقب أرباح الشركات وصعود أسعار النفط

لندن-سانا‏

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تراجعت الأسهم الأوروبية قليلاً، اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين ‏لسلسلة من تقارير الأرباح الصادرة عن شركات وبنوك ‌كبرى مثل دويتشه ‏بنك وسانتاندير، بينما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز حالة الحذر في ‏الأسواق.‏

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وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 0.16 ‏بالمئة إلى 642.64 نقطة بحلول الساعة 0811 بتوقيت ⁠غرينتش.‏

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وارتفع سهم دويتشه بنك الألماني 3.5 بالمئة بعد أن أعلن عن زيادة أرباحه ‏في الربع الثالث اثنين بالمئة، وهو ما فاق توقعات المحللين وخالف التوقعات ‏التي كانت تشير إلى الانخفاض.‏

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وفي المقابل، انخفض سهم بنك سانتاندير الإسباني 2.9 بالمئة بعد إعلان ‏أرباح الربع الثالث، مما دفع المؤشر الإسباني الرئيسي الذي يغلب ‌عليه ‌‏⁠قطاع البنوك للهبوط واحد بالمئة، لتصبح بورصة إسبانيا الأكثر تراجعاً بين ‏نظيراتها الأوروبية.‏

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وشكلت أسهم شركات ⁠التكنولوجيا نقطة مضيئة أخرى، بعدما ارتفعت 0.3 ‏بالمئة بفضل تجدد الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي، وقبل ⁠صدور نتائج ‏أرباح حاسمة لشركتي ألفابيت ومايكروسوفت، المقرر الإعلان عنها بعد ‏إغلاق الأسواق الأمريكية اليوم.‏

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وكانت الأسهم الأوروبية أغلقت مرتفعة، أمس الثلاثاء، بفضل نتائج الأعمال ‏القوية وتراجع أسعار النفط الخام، معوضة خسائر تكبدتها في وقت سابق.‏