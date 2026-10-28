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تراجع أسهم أوروبا وسط ترقب أرباح الشركات وصعود أسعار النفط

رسم بياني يعرض مؤشر داكس الألماني تراجع أسهم أوروبا وسط ترقب أرباح الشركات وصعود أسعار النفط
رسم بياني يعرض مؤشر داكس الألماني- أرشيفية -Reuters

لندن-سانا‏
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تراجعت الأسهم الأوروبية قليلاً، اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين ‏لسلسلة من تقارير الأرباح الصادرة عن شركات وبنوك ‌كبرى مثل دويتشه ‏بنك وسانتاندير، بينما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز حالة الحذر في ‏الأسواق.‏
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وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 0.16 ‏بالمئة إلى 642.64 نقطة بحلول الساعة 0811 بتوقيت ⁠غرينتش.‏
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وارتفع سهم دويتشه بنك الألماني 3.5 بالمئة بعد أن أعلن عن زيادة أرباحه ‏في الربع الثالث اثنين بالمئة، وهو ما فاق توقعات المحللين وخالف التوقعات ‏التي كانت تشير إلى الانخفاض.‏
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وفي المقابل، انخفض سهم بنك سانتاندير الإسباني 2.9 بالمئة بعد إعلان ‏أرباح الربع الثالث، مما دفع المؤشر الإسباني الرئيسي الذي يغلب ‌عليه ‌‏⁠قطاع البنوك للهبوط واحد بالمئة، لتصبح بورصة إسبانيا الأكثر تراجعاً بين ‏نظيراتها الأوروبية.‏
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وشكلت أسهم شركات ⁠التكنولوجيا نقطة مضيئة أخرى، بعدما ارتفعت 0.3 ‏بالمئة بفضل تجدد الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي، وقبل ⁠صدور نتائج ‏أرباح حاسمة لشركتي ألفابيت ومايكروسوفت، المقرر الإعلان عنها بعد ‏إغلاق الأسواق الأمريكية اليوم.‏
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وكانت الأسهم الأوروبية أغلقت مرتفعة، أمس الثلاثاء، بفضل نتائج الأعمال ‏القوية وتراجع أسعار النفط الخام، معوضة خسائر تكبدتها في وقت سابق.‏

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