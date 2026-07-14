مضيق هرمز يشتعل مجدداً مع توترات متفاقمة بين الولايات المتحدة وإيران

عواصم-سانا

تواصل الولايات المتحدة توجيه ضربات مكثفة لإيران في مدن مطلة على الخليج، بينما ترد طهران بهجمات تستهدف فيها دولاً عربية مجاورة في تصعيد متبادل، قبيل ساعات من الموعد المحدد لإعادة فرض حصار بحري أمريكي على الموانئ الإيرانية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الثلاثاء في بيان، أن الهجمات التي شنتها طالت أنظمة دفاع إيرانية ساحلية ومنشآت للطائرات المسيّرة والصواريخ ووسائل بحرية، بينما أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات متعددة في محيط مدينتي بندر عباس وبوشهر.

ضربات وتوترات متفاقمة

وشنت إيران بدورها هجوماً بصواريخ باليستية على الأردن، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم أيضاً عن اعتراض وتدمير أربعة صواريخ في أجواء المملكة قادمة من الأراضي الإيرانية.

وفي المقابل، أوضحت رويترز أن الولايات المتحدة هاجمت أهدافاً إيرانية لمدة خمس ساعات فجر اليوم، في معركة للسيطرة على مضيق هرمز، دفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع.

كما استهدفت ضربات أمريكية منطقة نفطية في خوزستان، ومدينتي آبادان وماهشهر، وهما من أهم مراكز الصناعات النفطية والبتروكيماوية في إيران.

هجمات تستهدف الملاحة

وشهد مضيق هرمز هجمات جديدة، مع الإعلان عن تعرض ناقلات نفط لهجمات صاروخية إيرانية، حيث تعرضت ناقلتان تابعتان للإمارات لهجوم أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم، وإصابة ثمانية آخرين، بينما استهدف هجوم آخر ناقلة شحن تابعة لشركة “‎ستولت نيلسن” ‎النرويجية في بحر العرب قبالة ‏سواحل سلطنة عمان.‎

ورغم التصعيد، لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه أعلن في الوقت نفسه إعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، مشيراً إلى رغبته في تحصيل رسوم بنسبة 20% على الشحنات العابرة للمضيق مقابل حمايته، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الذي يكفل حرية الملاحة.

وكانت إيران صعدت من اعتداءاتها على الملاحة ‏البحرية في مضيق هرمز، وأعلنت في الـ 12 من تموز الجاري إغلاقه، مع توسيع هجماتها على دول عربية مجاورة، بينما كثّفت واشنطن ضرباتها مع إعادة فرض الحصار، وسط تصعيد يهدد الاستقرار بالمنطقة، وحركة الملاحة البحرية، وينسف الاتفاق المؤقت الذي توصل إليه الطرفان في حزيران الماضي لإنهاء الحرب التي بدأت نهاية شباط الماضي.