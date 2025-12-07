أردوغان يدعو لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الولايات المتحدة وفنزويلا

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، معرباً عن أمله بأن تهدأ حدة التوتر بين البلدين في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس أردوغان مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية اليوم.

وأكد أردوغان أن تركيا تتابع عن كثب التطورات الإقليمية، وتؤمن بحل كل المشاكل عبر الحوار، وتشدد على ذلك في كل منبر دولي.

ووفق البيان، فإن “الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا أواخر الشهر الماضي في تحذير لشركات الطيران خصوصاً، إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا مغلقاً، ويأتي ذلك في وقت نشرت فيه الإدارة الأمريكية قوة كبيرة في البحر الكاريبي، ولا سيما أكبر حاملة طائرات في العالم، حيث تؤكد واشنطن أن الهدف من الانتشار العسكري هو الحد من تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.