قطر تؤكد مواصلة جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة

نيويورك-سانا

أكدت قطر مواصلة جهودها ومساعيها الدبلوماسية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ووضع حد لمعاناة الفلسطينيين في القطاع.

ونقلت الخارجية القطرية عن عضو الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة “المها مبارك آل ثاني” قولها في بيان أمام الجمعية العامة: “إن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يواجهها الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة خلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، ما تسبب بوضع إنساني واجتماعي واقتصادي كارثي”.

وأشارت إلى أن “دولة قطر ماضية في تكريس جهودها ومساعيها الدبلوماسية للتوصل إلى إنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، وتواصل سياستها الثابتة في التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتقديم مختلف أشكال الدعم له، وبذل المساعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكدت آل ثاني أن “احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان تشكل ركيزة أساسية لسياسة دولة قطر، وأن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من أولوياتها”.

وتواصل دولة قطر إلى جانب شركائها جهودها الدبلوماسية في مسار الوساطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

