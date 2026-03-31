قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينياً في الضفة الغربية

وفا

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 22 فلسطينياً خلال حملة مداهمات واسعة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل وبلدات الشيوخ وسعير في شمالها الشرقي ويطا جنوبها، ومدينة بيت لحم وبلدة تقوع ومنطقتي جبل هندازة وأبو انجيم شرقها، ومنطقة المخفية وقرية سالم في نابلس، وبلدات كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم، ورمانة وقباطية في جنين، وعزون في قلقيلية، وكفر الديك في سلفيت، واعتقلت 22 فلسطينياً.

وقطعت قوات الاحتلال أوصال الخليل، حيث أقامت حواجز عسكرية على مداخل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

من جهة ثانية استولى مستوطنون على مساحات من أراضي قرية بيرين جنوب الخليل وأقاموا “كرفانات” فيها، بهدف توسيع بؤرة استيطانية على حساب أراضي الفلسطينيين.

وكان أصيب فلسطيني أمس الإثنين برصاص الاحتلال، فيما اعتقل 14 آخرون خلال مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

