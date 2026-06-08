مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل شخص وأصيب آخرون اليوم الإثنين، جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن شخصاً قتل، وأصيب آخرون، جراء غارة إسرائيلية على بلدة الخرايب في قضاء صيدا، فيما دُمّر منزل جراء غارة على حي مخيم البرج الشمالي في قضاء صور.

كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على قرى خربة دوير، وكوثرية الرز، والزرارية، في قضاء الزهراني، وعلى بلدة قلويه في قضاء بنت جبيل، كما نفذت مسيّرة للاحتلال غارة على بلدة عربصاليم في قضاء النبطية.

فيما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة القطراني- محلة جورة خضر في قضاء جزين، وبلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية.

وفي وقت سابق اليوم، قتل أربعة لبنانيين، جراء سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان.