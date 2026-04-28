القمة الخليجية التشاورية في جدة تؤكد تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية

الرياض-سانا

ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الثلاثاء، القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في محافظة جدة غرب السعودية، في إطار تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك، والتنسيق لاحتواء تداعيات الأزمة الأمنية والاقتصادية الراهنة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن القمة بحثت عدداً من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية، وسبل تنسيق الجهود تجاهها، بما يضمن أن تراعي أي معالجات للأزمة الحالية مصالح دول مجلس التعاون، ويعزز أمنها واستقرارها.

وتأتي استضافة السعودية لهذه القمة في ظل ظروف إقليمية دقيقة، جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية وتداعياتها على منظومة الأمن الإقليمي، حيث تعرضت دول الخليج العربي من بينها السعودية وبلدان عربية أخرى بالمنطقة لاعتداءات متواصلة من إيران بالمسيّرات والصواريخ الباليستية، منذ اندلاعها في الـ28 من شباط الماضي.

