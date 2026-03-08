البديوي: الاعتداءات على البنية التحتية في البحرين والكويت تعكس النهج التصعيدي لإيران

الرياض-سانا

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بشدة اليوم الأحد، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البنى التحتية لكل من البحرين والكويت، مؤكداً أنها تعكس نهج طهران التصعيدي وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال البديوي في بيان نشر على الموقع الرسمي للمجلس: “إن استهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية المدنية يُعد انتهاكاً صارخاً ومرفوضاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ويتنافى بشكل واضح مع مبادئ القانون الدولي وقيم حسن الجوار”، محذراً من أن هذا التصعيد يمثل خطراً حقيقياً من شأنه تقويض أمن دول مجلس التعاون، والإضرار باستقرار أسواق الطاقة العالمية.

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، ووضع حد للتصرفات غير المسؤولة التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وشدد الأمين العام للمجلس على التضامن الكامل والراسخ مع البحرين والكويت، والوقوف إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وصون سيادتهما والحفاظ على سلامة منشآتهما.

وكان البديوي أدان أمس السبت بأشد العبارات، الاعتداء الإيراني على مبانٍ تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية في البحرين.

وتتعرض كلٌّ من البحرين والكويت لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية، استهدفت منشآت حيوية وبنى تحتية مدنية وخدمية، إضافة إلى مبانٍ سكنية، وذلك في سياق الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وعدد من دول المنطقة، عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي دخلت أسبوعها الثاني.