اللجنة الانتخابية في أرمينيا تعلن فوز حزب العقد المدني بـ49.8% بالانتخابات البرلمانية

اللجنة المركزية للانتخابات الأرمينية اللجنة الانتخابية في أرمينيا تعلن فوز حزب العقد المدني بـ49.8% بالانتخابات البرلمانية

يريفان-سانا
 
أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الأرمينية اليوم الإثنين، فوز حزب العقد المدني الحاكم المنتمي له رئيس الوزراء نيكول باشينيان بنسبة 49.8 من الأصوات في الانتخابات البرلمانية.
 
ونقلت وكالة رويترز عن اللجنة المركزية قولها: إن نتائج الانتخابات أظهرت تقدم حزب العقد المدني الحاكم بـ 49.8 بالمئة من الأصوات بعد انتهاء أعمال فرز الأصوات في جميع مراكز الاقتراع، وذلك بانخفاض عن 54 بالمئة التي حصل عليها في انتخابات 2021.
 
وبحسب النتائج، فازت ثلاثة أحزاب من أكبر جماعات المعارضة الموالية لروسيا، مجتمعة بنسبة 37 بالمئة من الأصوات، وتتجه لدخول البرلمان إلى جانب حزب العقد المدني.
 
وكان باشينيان أعلن في وقت سابق اليوم، فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد.
 
وشهدت أرمينيا انتخابات برلمانية لاختيار أعضاء البرلمان الذين سيتولون السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات، في اقتراع اعتُبر اختباراً مهماً لسياسات باشينيان الداخلية والخارجية، ولا سيما جهوده الرامية إلى إبرام اتفاق سلام مع أذربيجان، وتعزيز علاقات بلاده مع الغرب.

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