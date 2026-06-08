الموارد المائية في دير الزور تواصل صيانة قناة مشروع جر مياه الفرات

دير الزور-سانا



تواصل ورشات الصيانة التابعة لمديرية الموارد المائية في دير الزور تأهيل مشروع جر مياه الفرات باتجاه منطقة الصور، إذ أنجزت صب عدد من البلاطات الخرسانية في قناة شبه المنحرف عند الكيلومترين 6 و11، وذلك ضمن مواقع الهبوط الحاصلة في جسم القناة، بعد إيقاف الضخ بشكل مؤقت لإتاحة الفرصة لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة.



وذكرت وزارة الطاقة، اليوم الإثنين، أن هذه الأعمال تأتي في إطار الحفاظ على سلامة البنية التحتية للمشروع، ومعالجة مناطق التضرر والهبوط، بما يضمن استمرارية عمل القناة ورفع كفاءتها في نقل المياه وإيصالها بصورة آمنة ومنتظمة إلى المناطق المستفيدة.



وأكدت أن لأعمال الصيانة أهمية خاصة، نظراً لاعتماد محطات مياه الشرب في القرى المجاورة عليها بوصفها مصدراً للمياه الخام، إذ تُنقل المياه إلى محطات التنقية قبل ضخها إلى الأهالي، مما يسهم في تأمين احتياجاتهم المائية واستدامة خدمات مياه الشرب.



وأشارت الوزارة إلى أن مديرية الموارد المائية بدير الزور مستمرة في تنفيذ برامج الصيانة الدورية والطارئة للمنشآت المائية، بما يحافظ على جاهزيتها التشغيلية، ويضمن تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وموثوقية عالية.