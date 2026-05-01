“تشاينا ساذرن” الصينية تطلب 137 طائرة من طراز إيرباص إيه 320نيو

باريس-سانا

أعلنت شركة” تشاينا ساذرن إيرلاينز” إحدى أكبر شركات الطيران في الصين، أنها تقدمت بطلبية لشراء 137 طائرة من طراز “إيرباص إيه320نيو” ذات الممر الواحد، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 21.4 مليار دولار، في خطوة تعكس توجهها لتعزيز أسطولها وتوسيع عملياتها خلال السنوات المقبلة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشركة قولها اليوم الجمعة، في بيان: إنها ستحتفظ بـ 102 طائرة من هذه الطلبية، في حين سيتم تسليم 35 طائرة إلى شركتها التابعة “شيامن إير”.

من جانبها، أكدت إيرباص استلام الطلبية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بشروط التعاقد.

وحسب الخطة المعلنة، ستتسلم “تشاينا ساذرن” طائراتها خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2028 و2032، بينما ستبدأ “شيامن إير” باستلام حصتها بين عامَي 2029 و2032.

وتُعد “تشاينا ساذرن” واحدة من أكبر ثلاث شركات طيران في الصين، إلى جانب إير تشاينا وتشاينا إيسترن، وتسعى من خلال هذه الصفقة إلى تحديث أسطولها وزيادة كفاءته التشغيلية، في ظل تنامي الطلب على السفر الجوي في السوق الصينية.