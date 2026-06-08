دراسة علمية تكشف دوراً واعداً لمستخلص الجنسنغ في تعزيز قوة العظام

بكين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن مستخلص نبات الجنسنغ من نوع “باناكس”، قد يسهم في تعزيز صحة العظام وتحسين بنيتها الداخلية، ما يفتح آفاقاً واعدة للوقاية من هشاشتها ودعم قوتها.

وحسب ما نشرت مجلة Frontiers in Nutrition العلمية أول أمس، استناداً إلى دراسة أجراها باحثون من جامعة “فودان” الصينية، فقد تم تحليل 28 دراسة سابقة تناولت تأثير مستخلص الجنسنغ على نماذج حيوانية مصابة بهشاشة العظام، حيث أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في كثافة المعادن داخل العظام لدى الحيوانات التي تلقت المستخلص، مقارنة بالمجموعات الضابطة.

وأوضحت النتائج، أن مستخلص الجنسنغ أسهم في تحسين البنية المجهرية للعظام، من خلال زيادة عدد وسمك العوارض العظمية وتقليل الفراغات بينها، إضافة إلى رفع نسبة النسيج العظمي، كما انعكس ذلك على تحسين خصائص القوة مثل القدرة على التحمل والصلابة، ما يشير إلى تعزيز مقاومة العظام للتلف.

ويعزو الباحثون هذه التأثيرات إلى المركبات الفعالة في الجنسنغ، ولا سيما “الجينسينوسيدات”، التي يُعتقد أنها تقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وتسهم في تنظيم توازن عمليات بناء العظام وهدمها.

وتشير دراسات علمية سابقة، إلى أن الجنسنغ يعد من أبرز النباتات الطبية المستخدمة في دعم المناعة وتعزيز صحة الجسم، كما ربطت أبحاث حديثة بينه وبين تحسين وظائف الأمعاء ودعم صحة الدماغ.