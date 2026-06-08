قتيلان في خان يونس.. وارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 72.980‏

القدس المحتلة-سانا‏

قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم الإثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع ‏غزة، إضافة إلى مواقع أخرى في وسط القطاع.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت تجمعاً للمواطنين في منطقة العطار ‏بمواصي خان يونس، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين، وإصابة عدد آخر.‏

كما أصيب ثلاثة فلسطينيين، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف سيارة على طريق ترابي في محيط مدينة ‏أصداء شمال غرب خان يونس، فيما استهدفت غارة أخرى تجمعاً قرب طريق صلاح الدين في مدينة دير البلح وسط قطاع ‏غزة.‏

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ‌‏72.980 قتيلاً و173.171 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول عام 2023.‏

وأوضحت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثمانية قتلى و43 مصاباً، ليرتفع ‏إجمالي الضحايا في الفترة الأخيرة إلى 970 قتيلاً و3.063، مصاباً إضافة إلى انتشال 782 جثماناً من تحت الأنقاض.‏

وأضافت: إن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني ‏إليهم، بسبب الظروف الميدانية.‏

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في وقت سابق اليوم، 11 فلسطينياً خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها في مناطق ‏متفرقة من الضفة الغربية، ترافقت مع اعتداءات على الممتلكات الخاصة وتشديد الإجراءات العسكرية في عدد من المدن ‏والبلدات الفلسطينية.‏