قتيلان في خان يونس.. وارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 72.980‏

القدس المحتلة-سانا
قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم الإثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة إلى مواقع أخرى في وسط القطاع.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت تجمعاً للمواطنين في منطقة العطار بمواصي خان يونس، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين، وإصابة عدد آخر.
كما أصيب ثلاثة فلسطينيين، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف سيارة على طريق ترابي في محيط مدينة أصداء شمال غرب خان يونس، فيما استهدفت غارة أخرى تجمعاً قرب طريق صلاح الدين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.980 قتيلاً و173.171 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول عام 2023.
وأوضحت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثمانية قتلى و43 مصاباً، ليرتفع إجمالي الضحايا في الفترة الأخيرة إلى 970 قتيلاً و3.063، مصاباً إضافة إلى انتشال 782 جثماناً من تحت الأنقاض.
وأضافت: إن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، بسبب الظروف الميدانية.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في وقت سابق اليوم، 11 فلسطينياً خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ترافقت مع اعتداءات على الممتلكات الخاصة وتشديد الإجراءات العسكرية في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية.