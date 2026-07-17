واشنطن توافق على صفقة بيع طائرات مسيرة لليونان بقيمة 80 مليون دولار

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، موافقتها على صفقة محتملة لبيع طائرات مسيرة لليونان بقيمة نحو 80 مليون دولار.

ونقلت رويترز عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها في بيان: “إنها وافقت على بيع محتمل لأنظمة الصواريخ الجوية (سويتشبليد 300 بلوك 20)، وهي طائرات مسيرة ملغومة إلى اليونان بتكلفة تقديرية تبلغ 80.1 مليون دولار”.

وتعد هذه الطائرات المسيرة جيلاً جديداً ومطوراً من الطائرات الانتحارية بدون طيار خفيفة الوزن، والتي تنتجها شركة أيروفيرونمنت، وصُممت هذه النسخة لتقديم ضربات دقيقة، ومرنة للأهداف التي تقع خلف خط الرؤية المباشر، وتتميز بتحسينات كبيرة في المدى ومنظومة الرؤية مقارنة بالجيل السابق.