واشنطن-سانا
أطلقت منظمات حقوقية وناشطون في الولايات المتحدة حملة ضغط على أعضاء الكونغرس الأمريكي للمطالبة باتخاذ خطوات عملية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، في ظل تزايد عمليات القتل والاعتقالات والتوسع الاستيطاني.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أنّ القائمين على الحملة طالبوا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، والعمل على حماية الفلسطينيين، مؤكدين أن استمرار الأوضاع الحالية يهدد فرص تحقيق السلام، ويزيد من معاناة أبناء الضفة.
كما طالبت الحملة أعضاء الكونغرس برفض مشاريع القوانين التي تعزز التعاون العسكري الأمريكي- الإسرائيلي، وفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، إضافةً إلى إدانة التوسع الاستيطاني في الضفة.
وتستند الحملة إلى حادثة مقتل رضيع فلسطيني عمره سبعة أشهر في مدينة الخليل، والتي أثارت موجة غضب واستنكار بين المؤسسات الحقوقية والنشطاء الداعمين للحقوق الفلسطينية، إذ يرى منظمو الحملة أن الحادثة تعكس واقعاً متصاعداً من العنف الذي يتعرض له الفلسطينيون في الضفة.
ويعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة من اعتداءات متواصلة وانتهاكات ممنهجة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه، تتنوع بين العنف الجسدي، واقتلاع الأشجار، وإحراق المحاصيل الزراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، إضافةً إلى الاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية، بهدف التضييق على السكان الأصليين، وتهجيرهم قسرياً، وتقويض أي فرصة لبقائهم.
منظمات أمريكية تطالب الكونغرس بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في الضفة