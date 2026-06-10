منظمات أمريكية تطالب الكونغرس بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في الضفة

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واشنطن-سانا‏

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أطلقت منظمات حقوقية وناشطون في الولايات المتحدة حملة ضغط على أعضاء الكونغرس ‏الأمريكي للمطالبة باتخاذ خطوات عملية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب ‏الفلسطيني في الضفة الغربية، في ظل تزايد عمليات القتل والاعتقالات والتوسع الاستيطاني.‏

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أنّ القائمين على الحملة طالبوا أعضاء مجلسي النواب ‏والشيوخ الأمريكيين باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، ‏والعمل على حماية الفلسطينيين، مؤكدين أن استمرار الأوضاع الحالية يهدد فرص تحقيق السلام، ‏ويزيد من معاناة أبناء الضفة.‏

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كما طالبت الحملة أعضاء الكونغرس برفض مشاريع القوانين التي تعزز التعاون العسكري ‏الأمريكي- الإسرائيلي، وفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد ‏الفلسطينيين، إضافةً إلى إدانة التوسع الاستيطاني في الضفة.‏

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وتستند الحملة إلى حادثة مقتل رضيع فلسطيني عمره سبعة أشهر في مدينة الخليل، والتي أثارت ‏موجة غضب واستنكار بين المؤسسات الحقوقية والنشطاء الداعمين للحقوق الفلسطينية، إذ يرى ‏منظمو الحملة أن الحادثة تعكس واقعاً متصاعداً من العنف الذي يتعرض له الفلسطينيون في ‏الضفة.‏

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ويعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة من اعتداءات متواصلة وانتهاكات ممنهجة ينفذها ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه، تتنوع بين العنف ‏الجسدي، واقتلاع الأشجار، وإحراق ‏المحاصيل ‏الزراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى ‏أراضيهم، إضافةً إلى الاستيلاء على ‏الممتلكات، ‏وهدم المنازل والمنشآت الزراعية‎، بهدف التضييق على السكان الأصليين، وتهجيرهم ‏قسرياً، وتقويض أي فرصة لبقائهم.‏