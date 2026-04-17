الصين: الأولوية القصوى إعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات

بكين-سانا

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الأولوية القصوى في الشرق الأوسط إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، والسعي إلى حل سياسي، مشدداً على أن الحرب أثّرت على أمن الطاقة الدولي، وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا عن وزير الخارجية الصيني قوله، خلال لقائه في بكين نائب رئيس الوزراء الإيطالي، أنطونيو تاياني: إن الصين لطالما دعت إلى حل سياسي للنزاعات الدولية عبر الحوار والتشاور، وتعارض استخدام القوة، مؤكداً أن بلاده تمسكت بموقف موضوعي وحيادي، وعملت بنشاط على تعزيز السلام، وإنهاء الصراعات.

وأضاف وانغ يي: إن الصين تدعم جهود الوساطة الباكستانية، وهي على استعداد لمواصلة التواصل مع جميع الأطراف، والاستمرار في أداء دور بنّاء في هذا الصدد.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حذّر يوم الإثنين الماضي من أ‌ن وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران “هش للغاية”، وحث المجتمع الدولي على التصدي بشكل حازم ⁠لأي إجراءات تقوض وقف إطلاق النار أو تزيد من تصعيد المواجهة.