واشنطن-سانا

أعلنت شركة ميتا إطلاق شارة توثيق مجانية جديدة على منصة فيسبوك تحمل اسم “Verified from Facebook”، بهدف التحقق من أن الحساب يعود إلى شخص حقيقي، وذلك في إطار جهودها للحد من الحسابات المزيفة وانتحال الهوية، ولا سيما مع تزايد المحتوى المُنشأ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت شركة Meta في إعلانها عبر مدونتها أول أمس، أن الحصول على الشارة يتم عبر تسجيل مقطع فيديو قصير (سيلفي)، إذ يقارن النظام الفيديو بصورة الملف الشخصي للتحقق من الهوية خلال دقائق، دون الحاجة إلى الاشتراك في أي خدمة مدفوعة، وأوضحت أن الميزة تُطرح تدريجياً في عدد من الأسواق المختارة قبل توسيع نطاقها عالمياً.

وبحسب الشركة، يشترط للحصول على الشارة أن يكون المستخدم قد أتم 18 عاماً، وأن يلتزم حسابه بسياسات فيسبوك الخاصة بمكافحة الاحتيال والسلوك المضلل، فيما لا تشمل المرحلة الحالية الصفحات أو حسابات ProMode.

وأشارت ميتا إلى أن الشارة ستظهر في عدد من الخدمات التي تتطلب مستوى أعلى من الثقة بين المستخدمين، مثل Facebook Marketplace وFacebook Dating والمجموعات والملفات الشخصية، مع خطط لتوسيع ظهورها لاحقاً في منشورات الصفحة الرئيسية.

وأكدت الشركة أن التحقق يُجرى مرة واحدة فقط، لتصبح الشارة مرتبطة بالحساب في مختلف الخدمات المشمولة، بما يسهل التعرف إلى الحسابات التي اجتازت عملية إثبات الهوية.

وشددت ميتا على أن الشارة لا تُعد دليلاً على مصداقية أو نزاهة صاحب الحساب، وإنما تؤكد فقط أن الحساب يعود إلى شخص حقيقي تم التحقق من هويته، مع استمرار خضوع جميع المستخدمين لمعايير المجتمع وسياسات التجارة المعتمدة على المنصة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي ميتا لتعزيز الثقة بين المستخدمين، ولا سيما في عمليات البيع والشراء والتواصل عبر خدمات فيسبوك، بالتزامن مع تزايد انتشار الحسابات الوهمية وأساليب الانتحال المدعومة بالذكاء الاصطناعي.