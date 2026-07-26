ميتا تعزز خدمات التجارة الإلكترونية بإطلاق تطبيق جديد للبائعين

واشنطن-سانا

أعلنت شركة ميتا إطلاق تطبيق جديد مخصص للبائعين، يهدف إلى تسهيل إدارة عمليات البيع والشراء عبر منصاتها الرقمية، في خطوة تعزز حضورها في قطاع التجارة الإلكترونية وتوفر أدوات أكثر تطوراً للتجار.

وذكرت وكالة رويترز أول أمس، نقلاً عن الشركة، أن التطبيق الجديد يحمل اسم “سيلر” (Seller)، ويرتبط بمنصة “فيسبوك ماركت بليس” (Facebook Marketplace)، وتضم حالياً أكثر من 430 مليون منتج معروض شهرياً حول العالم، حيث يتيح ربطاً تلقائياً بحساب المستخدم ونقل قوائم المنتجات والرسائل وسجل المبيعات من دون الحاجة إلى إعدادات جديدة.

ويوفر التطبيق مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل إنشاء قوائم المنتجات، وصندوق وارد موحد لإدارة الرسائل، إضافة إلى أدوات لإدارة المخزون وتحليل الأداء، بما يساعد البائعين على تحسين إدارة أعمالهم وزيادة كفاءة عمليات البيع.

وأوضحت الشركة أن التطبيق متاح حالياً في الولايات المتحدة لمستخدمي هواتف آيفون ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، مع خطط لإطلاق نسخة مخصصة للويب في وقت لاحق.

ويمثل التطبيق خطوة جديدة ضمن استراتيجية “ميتا” لتطوير خدمات التجارة الإلكترونية وتوسيع الأدوات المتاحة للبائعين.