سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلغي زيارات المحامين المقررة اليوم للأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

أعلنت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ألغت زيارات الطواقم القانونية المقررة اليوم للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وجاء في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أنه جرى إبلاغ المحامين بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة اليوم للأسرى، في ظل “الحالة الأمنية الراهنة”.

وأضاف: إن السلطات الإسرائيلية لن تسمح كذلك لعائلات المعتقلين بحضور جلسات المحاكمة في محكمة “عوفر” العسكرية.

وأوضح أن الجلسات ستقتصر على جلسات تمديد التوقيف وجلسات المعتقلين الإداريين فقط.

ووفق مؤسسات الأسرى فإن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع بنسبة 83% عقب الحرب التي شنها على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023، حيث بلغ إجمالي عددهم حتى بداية نيسان الجاري أكثر من 9600، مقارنة بـ 5250 أسيراً قبل اندلاع الحرب.