الأمم المتحدة تعلن عن زيارة لـ غوتيريش إلى سوريا ‏

نيويورك-سانا‏

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام أنطونيو ‏غوتيريش سيزور سوريا قريباً في أول زيارة له إلى ‏البلاد منذ توليه منصبه أميناً عاماً للمنظمة الدولية، وذلك تلبية لدعوة من الحكومة ‏السورية.‏

ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن دوجاريك قوله: إن غوتيريش سيلتقي خلال ‏زيارته الرئيس أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وعدداً من المسؤولين ‏السوريين، مؤكداً أن الزيارة تأتي في مرحلة وصفها بأنها حاسمة في تاريخ سوريا.‏

وأوضح دوجاريك أن الأمين العام سيجدد خلال وجوده في دمشق التزام الأمم ‏المتحدة بدعم الحكومة والشعب السوريين، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ‏ووحدتها وسلامة أراضيها.‏

مرحلة جديدة

وتكتسب زيارة غوتيريش أهمية في ظل المساعي الدولية لمواكبة المرحلة السياسية ‏الجديدة في سوريا، حيث من المقرر أن يطلع الأمين العام على التطورات ‏والتحديات المرتبطة بعملية التعافي.‏

كما يلتقي غوتيريش كما أشار دوجاريك ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات النسائية ومختلف فئات ‏المجتمع السوري.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) ‏العاملة في الجولان السوري المحتل، في إطار متابعة مهامها المتعلقة بالحفاظ على ‏وقف إطلاق النار.‏

وتأتي زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في وقت تركز فيه المنظمة الدولية ‏على دعم الاستقرار، وتعزيز الجهود الرامية إلى معالجة تداعيات الحرب، ودفع مسار ‏التعافي وإعادة البناء.‏