وزير الدفاع الكويتي ووزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع يبحثان هاتفياً الأوضاع في المنطقة

الكويت-سانا

بحث وزير الدفاع الكويتي عبد الله علي عبد الله السالم الصباح، خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن مبارك المزروعي، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في منشور على منصة “إكس” اليوم السبت، أنه تم التأكيد خلال الاتصال الذي جرى أمس، على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يعزز الأمن والاستقرار.

يذكر أن إيران تواصل شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الدول الخليجية، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار الحرب الأمريكية والإسرائيلية على طهران.