الطيران المدني الأردني: الحركة الجوية في المملكة تسير بشكل اعتيادي

عمان-سانا

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو الفرجات، اليوم الإثنين، أن الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني والمطارات الأردنية مستمرة بشكل اعتيادي، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الملاحة الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الفرجات قوله: إن الهيئة تتابع التطورات الإقليمية بصورة مستمرة، وتنسق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة الجوية وسلامة المسافرين والطائرات.

وأكد الفرجات أن المجال الجوي الأردني يعمل وفق أعلى معايير السلامة الدولية، وأن الهيئة تتخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة حركة الطيران.

وكانت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أعلنت، أمس الأحد، إلغاء رحلاتها المتجهة إلى العراق، إضافة إلى بعض الرحلات الصباحية إلى سوريا ولبنان، نتيجة قيود تشغيلية أثرت على حركة الملاحة الجوية في المنطقة، بعد إطلاق ايران صواريخ باتجاه إسرائيل وما رافق ذلك من سقوط شظايا داخل الأراضي الأردنية.