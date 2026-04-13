الصحة العالمية: قيود إسرائيل على إدخال المساعدات إلى غزة تعرقل الاستجابة

جنيف-سانا

حذرت حنان بلخي، المديرة الإقليمية لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية من أن قيود إسرائيل المستمرة على إدخال المساعدات الطبية لغزة تعرقل الاستجابة الصحية وتزيد خطر تفشي الأمراض في المنطقة كلها.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن بلخي تأكيدها، في حديث صحفي اليوم الإثنين، أن تدهور الأوضاع في غزة لم يعد مرتبطاً بآثار الهجمات، بل بات يشمل عرقلة الوصول إلى الخدمات الصحية، ما يعرّض حياة الفلسطينيين لمخاطر متزايدة.

وأضافت: إن النظام الصحي في غزة يعمل عند أقصى طاقته في ظل موارد متناقصة بشدة واحتياجات متزايدة، مشيرة إلى أن الإمدادات الطبية المنقذة للحياة موجودة لكنها لا تصل إلى القطاع.

وأوضحت بلخي أن الشاحنات المحمّلة بالأدوية والمستلزمات الطبية تبقى متوقفة، بينما لا يحصل المرضى على الرعاية أو يحصلون عليها بشكل محدود جداً، في ظل إغلاق معظم المعابر وتقييد دخول المساعدات الطبية.

ولفتت إلى أن دخول الوقود إلى غزة أقل بكثير من المستوى المطلوب، ما يضطر المستشفيات إلى العمل بنظام تشغيل متناوب، محذرة من أن نقص الوقود يهدد استمرار الخدمات الصحية بالكامل.

وأكدت المسؤولة الأممية أن إعادة إعمار غزة قد تستغرق سنوات طويلة على صعيد البنية التحتية والمساكن، ما يهيئ بيئة لزيادة انتشار الأمراض وتفاقم الاحتياجات الصحية.

وأوضحت أنه منذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول الماضي لم يتم إجلاء سوى 388 مريضاً، بينهم 47 طفلاً، فيما ساهمت المنظمة منذ تشرين الأول 2023 في إجلاء 3668 مريضاً.

وتواجه المنظومة الصحية في قطاع غزة تدهوراً حاداً نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الإمدادات الطبية ونقص الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، وتحذر منظمات دولية من أن استمرار هذا الوضع يهدد بانتشار الأمراض وتفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع وامتداد آثارها إلى المنطقة.