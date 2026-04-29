ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72599 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72599 قتيلاً و172411 مصاباً، وذلك منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول عام 2023.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5 قتلى، و7 إصابات، لافتةً إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وفي سياق متصل، قتل مسعف جراء غارة للاحتلال قرب دوار التوام شمال غرب قطاع غزة، كما أصيبت فلسطينية برصاص الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وبذلك ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الأول الماضي إلى 823 قتيلاً، إضافة إلى2308 إصابات، فيما جرى انتشال 763 جثماناً.

ويواجه قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في تشرين الأول 2023 انهياراً واسعاً في منظومته الصحية، بعد تدمير مئات المرافق الطبية، وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة، ونقص الأدوية، إضافة للقيود المفروضة على دخول المساعدات ومنع وصول الإمدادات الطبية.