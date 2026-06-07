الجيش النيجيري يعلن إنقاذ 360 رهينة من قبضة مسلحين شمال البلاد

أبوجا-سانا
أعلن الجيش النيجيري اليوم الأحد، إنقاذ 360 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، من مخبأ جبلي، كان خاطفون يحتجزونهم فيه بولاية بورنو شمال شرق البلاد.
ونقلت رويترز عن الجيش قوله: إن المخطوفين كانوا محتجزين لدى جماعة مسلحة تتبع تنظيم “بوكو حرام” في أعماق جبال ماندارا في الجزء الجنوبي من الولاية، مبيناً أن عملية الإنقاذ نفذتها قوة مهام مشتركة تضم قوات خاصة، أجبرت المسلحين على التخلي عن مواقعهم والفرار.
وأوضح الجيش النيجيري أن طفلين كانا رهن الاحتجاز توفيا بسبب الإرهاق وتأثير الظروف القاسية التي عاش فيها الرهائن.
وأصبحت عمليات الخطف الجماعي مقابل الفدية إحدى أبرز وسائل تمويل الجماعات والعصابات المسلحة في نيجيريا، الأمر الذي يضع الملف الأمني في صدارة القضايا المطروحة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الثاني المقبل.