الجيش النيجيري يعلن إنقاذ 360 رهينة من قبضة مسلحين شمال البلاد

أبوجا-سانا‏

أعلن الجيش النيجيري اليوم الأحد، إنقاذ 360 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، ‌‏من مخبأ جبلي، كان خاطفون ‌يحتجزونهم فيه بولاية بورنو شمال شرق ‏البلاد‎.‎

ونقلت رويترز عن الجيش قوله: إن المخطوفين كانوا محتجزين لدى جماعة ‌‏مسلحة تتبع تنظيم “بوكو حرام” في أعماق جبال ماندارا في الجزء الجنوبي ‏من الولاية، مبيناً أن ‏عملية الإنقاذ نفذتها قوة مهام مشتركة تضم قوات ‏خاصة، أجبرت المسلحين ‏على التخلي عن مواقعهم والفرار‎.‎

وأوضح الجيش النيجيري أن طفلين كانا رهن الاحتجاز توفيا بسبب الإرهاق ‌‏وتأثير الظروف القاسية التي عاش فيها الرهائن‎.‎

وأصبحت عمليات الخطف الجماعي مقابل الفدية إحدى أبرز وسائل تمويل ‌‏الجماعات والعصابات المسلحة في نيجيريا، الأمر الذي يضع الملف الأمني ‌‏في صدارة القضايا المطروحة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في ‌‏كانون الثاني المقبل‎.‎