الدوحة والقاهرة تبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي والوساطة بين واشنطن وطهران

القاهرة-سانا



بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة، اليوم الأحد، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع، آخر التطورات في لبنان وقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة لدعم جهود الوساطة الهادفة إلى خفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكد الوزير القطري ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، وبما يفضي إلى التوصل لاتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد في المنطقة.



وكان الوزيران القطري والمصري بحثا خلال اتصال هاتفي في السادس من الشهر الماضي، سبل دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة، في إطار التنسيق الوثيق بين البلدين تجاه التطورات الإقليمية المتسارعة.