الجيش المالي يشن غارات على مدينة كيدال الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة

03 الجيش المالي يشن غارات على مدينة كيدال الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة

باماكو-سانا
 
شنّ الجيش المالي غارات جوية على مدينة كيدال شمال البلاد، التي تخضع لسيطرة مسلحين متحالفين من تنظيم القاعدة وحركة الطوارق، منذ الهجوم الواسع الذي شهدته المنطقة الشهر الماضي.
 
ونقلت وكالة فرانس برس عن ضابط في مركز قيادة الجيش بمدينة موبتي قوله اليوم الخميس: إن القوات المالية تستهدف “مواقع محددة”، مؤكداً أن الضربات ستتكثف خلال الأيام المقبلة ضمن استراتيجية عسكرية لاستعادة السيطرة على المنطقة.
 
من جهته، أفاد أحد سكان كيدال بوقوع نحو أربع غارات جوية خلال الليل، تسببت بأضرار مادية، بينها تدمير منزل قرب سوق قديم، وإحداث حفرة داخل ساحة مقر الحاكم في المدينة.
 
وأشار المصدر إلى أن المدينة بدت صباح اليوم هادئة على غير المعتاد، مع حركة محدودة في الشوارع.
 
وتصاعدت الهجمات الميدانية التي شنها مسلحون متحالفون من تنظيم القاعدة وحركة الطوارق في مناطق عدة شمال مالي منذ السادس والعشرين من نيسان الماضي، حيث أدت الهجمات إلى مقتل وزير الدفاع في مقر إقامته في كاتي، وفق ما أعلنته الحكومة المالية يوم الأحد، كما بلغت حصيلة الضحايا جراء الهجمات 23 شخصاً من المدنيين والعسكريين.

القيادة المركزية الأمريكية تعلن استمرار العمليات ضد إيران وتنفي تأثرها بالهجمات الإيرانية
تقرير مدعوم أممياً يحذر من “آفاق قاتمة” للأمن الغذائي العالمي خلال العام الجاري
الكويت تدين إقرار الاحتلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
الدنمارك تحتل المرتبة الرابعة من حيث الأداء المناخي
مقتل فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك