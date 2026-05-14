الجيش المالي يشن غارات على مدينة كيدال الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة

باماكو-سانا



شنّ الجيش المالي غارات جوية على مدينة كيدال شمال البلاد، التي تخضع لسيطرة مسلحين متحالفين من تنظيم القاعدة وحركة الطوارق، منذ الهجوم الواسع الذي شهدته المنطقة الشهر الماضي.



ونقلت وكالة فرانس برس عن ضابط في مركز قيادة الجيش بمدينة موبتي قوله اليوم الخميس: إن القوات المالية تستهدف “مواقع محددة”، مؤكداً أن الضربات ستتكثف خلال الأيام المقبلة ضمن استراتيجية عسكرية لاستعادة السيطرة على المنطقة.



من جهته، أفاد أحد سكان كيدال بوقوع نحو أربع غارات جوية خلال الليل، تسببت بأضرار مادية، بينها تدمير منزل قرب سوق قديم، وإحداث حفرة داخل ساحة مقر الحاكم في المدينة.



وأشار المصدر إلى أن المدينة بدت صباح اليوم هادئة على غير المعتاد، مع حركة محدودة في الشوارع.



وتصاعدت الهجمات الميدانية التي شنها مسلحون متحالفون من تنظيم القاعدة وحركة الطوارق في مناطق عدة شمال مالي منذ السادس والعشرين من نيسان الماضي، حيث أدت الهجمات إلى مقتل وزير الدفاع في مقر إقامته في كاتي، وفق ما أعلنته الحكومة المالية يوم الأحد، كما بلغت حصيلة الضحايا جراء الهجمات 23 شخصاً من المدنيين والعسكريين.