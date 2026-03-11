الدفاع السعودية: تدمير خمس طائرات مسيرة في منطقتي الربع الخالي والشرقية

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، تدمير خمس طائرات مسيرة في منطقتي الربع الخالي والشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي قوله في بيانين منفصلين: إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة في منطقة الربع الخالي كانت متجهة نحو حقل شيبة، إضافة إلى تدمير مسيرتين في المنطقة الشرقية.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أنّ دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت سبعة صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية والمنطقة الشرقية، وطائرتين مسيرتين في منطقة حفر الباطن.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها السعودية، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.