كرواتيا تفوز على غانا لحساب المجموعة الـ 12 من كأس العالم

واشنطن-سانا
حقق كرواتيا فوزاً مثيراً على غانا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية عشرة في كأس العالم 2026.
وأحرز الهدف الأول لكرواتيا بيتار سوتشيتش في الدقيقة31، وعدل ديريك لوكاسين لمنتخب غانا في الدقيقة 73، قبل أن يسجل نيكولا فلاسيتش هدف الفوز لكرواتيا في الدقيقة 82.
بهذه النتيجة رفع منتخب كرواتيا رصيده لـ6 نقاط في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية عشرة، فيما بقي منتخب غانا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتصدر المجموعة منتخب إنكلترا بـ7 نقاط، فيما ودع منتخب بنما المونديال بدون نقاط.