كرواتيا تفوز على غانا لحساب المجموعة الـ 12 من كأس العالم

واشنطن-سانا‏

حقق كرواتيا فوزاً مثيراً على غانا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ‏على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، ضمن منافسات ‏الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية عشرة في كأس العالم 2026.‏

وأحرز الهدف الأول لكرواتيا بيتار سوتشيتش في الدقيقة31، وعدل ديريك ‏لوكاسين لمنتخب غانا في الدقيقة 73، قبل أن يسجل نيكولا فلاسيتش هدف ‏الفوز لكرواتيا في الدقيقة 82.‏

بهذه النتيجة رفع منتخب كرواتيا رصيده لـ6 نقاط في المركز الثاني في ‏ترتيب المجموعة الثانية عشرة، فيما بقي منتخب غانا في المركز الثالث ‏برصيد 4 نقاط، ويتصدر المجموعة منتخب إنكلترا بـ7 نقاط، فيما ودع ‏منتخب بنما المونديال بدون نقاط.‏