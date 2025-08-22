مفوض حقوق الإنسان: الوفيات الناجمة عن التجويع في غزة جريمة حرب

جنيف-سانا

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم، أن الوفيات الناجمة عن سياسة التجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تمثل جريمة حرب.

ونقلت رويترز عن فولكر قوله في بيان للصحفيين: ” إن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب يعد جريمة حرب“.

وشدد فولكر على أن المجاعة التي أعلن عنها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي اليوم في غزة، هي نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت رسمياً اليوم، حدوث المجاعة في مدينة غزة وسط القطاع، محذرة من أنها قد تنتشر إلى مدينتي دير البلح وسط القطاع، وخان يونس جنوبه نهاية شهر أيلول الجاري، بناء على تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي أكد أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون ظروفاً كارثيةً، أي المرحلة الخامسة من التصنيف، ومن خصائصها الجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة للغاية من سوء التغذية الحاد.

يذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، مبادرة عالمية تشترك فيها 21 منظمة إغاثة ومنظمة دولية ووكالة تابعة للأمم المتحدة، وتهدف إلى تقييم مدى الجوع الذي يعاني منه السكان.