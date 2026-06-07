أردوغان: “صفر نفايات” أصبحت حركة بيئية عالمية معترفاً بها أممياً

إسطنبول-سانا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مبادرة “صفر نفايات” تحولت إلى “حركة تعبئة بيئية عالمية”، تحظى باعتراف الأمم المتحدة، مؤكداً أهمية الجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي، والحفاظ على البيئة.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله، خلال كلمة ألقاها في “منتدى صفر نفايات” بمطار أتاتورك في إسطنبول اليوم الأحد: إن “قضية المناخ، شأنها شأن الحروب والأوبئة العالمية، تمثل تحدياً خطيراً يهدد البشرية جمعاء”.

وأشار إلى أن حركة “صفر نفايات” أسهمت في تحقيق وفورات بلغت تريليوني لتر من المياه، و270 مليار كيلوواط ساعي من الطاقة، و60 مليار لتر من النفط، إضافة إلى توفير 390 مليون متر مكعب من مساحات تخزين النفايات.

وأوضح أردوغان أن معدل إعادة التدوير في تركيا ارتفع من 13 بالمئة عام 2017 إلى 37.53 بالمئة عام 2025، مع هدف الوصول إلى 60 بالمئة بحلول عام 2035، و70 بالمئة بحلول عام 2053.

وأضاف: إن المشاريع والتطبيقات المنفذة في إطار المبادرة أسهمت بما مجموعه 365 مليار ليرة تركية في الاقتصاد التركي.

وحذر الرئيس التركي من أن أنماط الاستهلاك غير الواعية تلحق أضراراً بالبيئة، مشدداً على أن بعض الدول الأكثر إسهاماً في تفاقم أزمة المناخ تعد من بين الأقل تأثراً بتداعياتها.

يُذكر أن تركيا أطلقت مشروع “صفر نفايات” عام 2017، بهدف الحد من الآثار البيئية للنفايات، وتعزيز إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك.