ملك البحرين يبحث هاتفياً مع قائد الجيش الباكستاني مستجدات الأوضاع في المنطقة

المنامة-سانا

بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين “بنا” أن عاصم أكد خلال الاتصال تضامن باكستان ووقوفها إلى جانب البحرين، وإدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف أراضي المملكة بهجمات صاروخية من إيران، مؤكداً دعم بلاده للبحرين في كل ما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على سيادتها وأمنها وصون مكتسباتها.

بدوره، جدد الملك حمد التأكيد على موقف بلاده الثابت على تعزيز السلام والتعاون مع محيطها العربي والإقليمي والدولي، بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها، منوهاً في الوقت نفسه بموقف باكستان المتضامن مع البحرين.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

