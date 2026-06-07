القدس-سانا
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.971 قتيلاً، و173.0128مصاباً في حصيلة تراكمية منذ السابع من تشرين الأول عام 2023.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية في قطاع غزة قولها: إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 48 الماضية 10قتلى، و36 مصاباً.
وأشارت إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ11 من تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 961 قتيلاً، وإجمالي الإصابات إلى 3,020، فيما جرى انتشال 782 جثماناً.
وأضافت: إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
وقتل صياد فلسطيني، في وقت سابق اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بحر دير البلح، وسط قطاع غزة.
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 72.971 قتيلاً
القدس-سانا