ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 72.971 قتيلاً

‎ ‎القدس-سانا‏

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا ‏العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.971 قتيلاً، و173.0128مصاباً ‏في حصيلة تراكمية منذ السابع من تشرين الأول عام 2023‏.

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية في قطاع غزة قولها: ‏إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 48 الماضية 10قتلى، ‏و36 مصاباً‎.‎

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وأشارت إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ11 من تشرين الأول ‏الماضي قد ارتفع إلى 961 قتيلاً، وإجمالي الإصابات إلى 3,020، فيما ‏جرى انتشال 782 جثماناً‎.‎

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وأضافت: إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل ‏عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة‎.‎

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‎ ‎وقتل صياد فلسطيني، في وقت سابق اليوم الأحد، برصاص قوات ‏الاحتلال ‏الإسرائيلي في بحر دير البلح، وسط قطاع غزة‎.‎