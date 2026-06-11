ترامب يتوعد إيران بقصف “شديد” والسيطرة على جزيرة خارك‏ النفطية

واشنطن-سانا



توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتنفيذ ضربات عسكرية “شديدة” ضدها اليوم الخميس، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى مستقبلاً إلى فرض سيطرتها على مواقع نفطية وغازية رئيسية بما في ذلك جزيرة خارك.



وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشال”: “الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة شديدة هذه الليلة”، مشيراً إلى أن إيران فقدت جزءاً كبيراً من قدراتها الدفاعية، بما في ذلك القدرات البحرية والجوية ومنظومات الرادار والدفاع الجوي.



وأضاف ترامب: “في مرحلة ما، في مستقبل غير بعيد، سنستحوذ على جزيرة خارك وكل نقاط البنية التحتية النفطية، ونسيطر بالكامل على أسواقهم للنفط والغاز”، معتبراً أن ذلك يشبه ما حدث في فنزويلا خلال الفترة الماضية.



وتعد جزيرة خارك الواقعة في الخليج العربي الميناء النفطي الرئيسي لإيران، إذ تمر عبرها نسبة كبيرة من صادرات النفط الخام الإيرانية.



وكان الرئيس ترامب، حذر أمس الأربعاء، من أن إيران ستتحمّل تبعات تأخّرها في التفاوض على اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في خضمّ تصاعد حدّة الضربات العسكرية المتبادلة بين البلدين.



وفي وقت سابق من اليوم أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية “بدأت شن ضربات دفاعية ضد أهداف إيرانية، وذلك بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتأتي رداً على العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر”.

