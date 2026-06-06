مقتل 8 أشخاص جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت-سانا

أسفرت الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان اليوم الجمعة، عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين في بلدتي زبدين والمروانية.

وأوضحت مركز وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارة للاحتلال استهدفت بلدة زبدين في قضاء النبطية أدت إلى مقتل خمسة أشخاص، بينهم امرأة ومسعف، بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين.

وأضافت: إن عدد ضحايا غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال على بلدة المروانية ارتفع إلى ثلاثة قتلى.

وشهد الجنوب اللبناني تصعيداً مساء اليوم، حيث شن الطيران الإسرائيلي غارات متتالية استهدفت بلدات دير الزهراني، وميفدون، وكفرا، تزامناً مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال على مستويات منخفضة وإطلاق بالونات حرارية في أجواء بلدات قضاء مرجعيون.