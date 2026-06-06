الولايات المتحدة توافق على بيع أنظمة مضادة للمسيّرات للكويت بقيمة تقارب ملياري دولار

photo 2026 06 06 09 41 37 الولايات المتحدة توافق على بيع أنظمة مضادة للمسيّرات للكويت بقيمة تقارب ملياري دولار

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على صفقة لبيع أنظمة متطورة مضادة للطائرات المسيّرة إلى الكويت بقيمة تقدر بنحو 1.98 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للكويت في مواجهة التهديدات الجوية المتزايدة في المنطقة.

ونقلت فرانس برس عن وزارة الخارجية الأمريكية، قولها في بيان صدر أمس الجمعة: إن الصفقة تشمل تزويد الكويت بنماذج متنوعة لمكافحة الطائرات المسيّرة، إلى جانب معدات متخصصة للرصد والمراقبة والكشف المبكر عن التهديدات الجوية.

وستكون شركة الدفاع الأمريكية “أندوريل”، المستفيد الرئيسي من العقد البالغ قيمته 1.98 مليار دولار.

وأعلنت رئاسة أركان الجيش الكويتي في وقت سابق أمس، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

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