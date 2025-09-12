التعاون الإسلامي تندد بتصريحات نتنياهو ضد قطر وتدعو إلى قمة طارئة في الدوحة

جدة-سانا

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بأشد العبارات التصريحات العدائية التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق دولة قطر، معتبرة أنها تندرج في إطار السياسات والممارسات العدوانية المتواصلة لسلطات الاحتلال، والتي تنتهك القوانين والأعراف الدولية والمعايير الأخلاقية.

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: “إذ تؤكد الأمانة العامة مجدداً تضامنها الكامل مع دولة قطر ووقوفها معها فيما تتخذه من إجراءات، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في مواجهة السياسات الإسرائيلية الخطيرة، والضغط لإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وفي السياق ذاته، أعلنت المنظمة دعوتها إلى عقد قمة عربية إسلامية طارئة في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الإثنين المقبل، وذلك لبحث سبل التصدي الجماعي للتصريحات والتهديدات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، وتهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي.

ومن المقرر أن يسبق القمة اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية العرب والمسلمين، يعقد يوم الأحد، لوضع جدول الأعمال وصياغة الموقف المشترك.