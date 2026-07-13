القوات اليمنية تستهدف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط

عدن-سانا



أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن قواتها المسلحة استهدفت، اليوم الإثنين، ‏مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط على أراضي البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن الوزارة قولها في بيان: إن “لقد منعت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار العاصمة صنعاء، وأصرت على أن ينتهك الطيران الإيراني أراضي اليمن، ولهذا تم استهداف مدرج المطار”.



وكانت الوزارة دعت في وقت سابق اليوم إلى إخلاء المطار، وحذرت من الاقتراب منه، مؤكدةً أنها ستتعامل مع أي جهة أو طائرة تحاول اختراق الأجواء اليمنية أو مخالفة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.



بدوره، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي: ‏إن “التطورات التي شهدها اليمن اليوم، تؤكد أن ميليشيات الحوثي الإرهابية لا تزال ماضية في نهجها القائم على تقويض كل فرص التهدئة، ورفض كل المبادرات التي من شأنها حماية مصالح المواطنين وصون أمن اليمن واستقراره”.



وأضاف: “إن الميليشيات الحوثية ورغم الجهود الحثيثة التي بذلها الأشقاء والأصدقاء، أصرت على المضي في استقبال رحلة إيرانية جوية جديدة خارج الأطر القانونية والسيادية المنظمة لحركة الطيران المدني، في خطوة تعكس استخفافاً متعمداً بمؤسسات الدولة، ورفضاً صريحاً لكل الجهود الرامية إلى منع انزلاق اليمن نحو مزيد من التصعيد”.



وأكد العليمي أن حماية سيادة الدولة اليمنية وأجوائها، ومنافذها البرية والبحرية والجوية، تمثل واجباً وطنياً ودستورياً لا يقبل التهاون تحت أي ظرف، داعياً القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى اتخاذ جميع التدابير لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.



وجدد العليمي دعوة المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الردع، وإنفاذ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرارات 2140 و2216، وتطبيق نظام الجزاءات بكل حزم، بما يكفل احترام سيادة الجمهورية اليمنية، ويمنع تحويل هذه الخروقات المتكررة إلى أمر واقع يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.