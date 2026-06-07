البرلمان العربي: اعتداءات إيران المتكررة على الكويت والبحرين انتهاك صارخ ‏للقانون ‏الدولي ‏

القاهرة-سانا
أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت ومملكة البحرين باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومساساً خطيراً بسيادة الدول وأمنها واستقرارها.
وقال رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي، في بيان نشر على الموقع الرسمي للبرلمان يوم أمس السبت: “إن استمرار هذه الأعمال العدائية يعكس نهجاً مرفوضاً من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي، ويهدد بتوسيع دائرة الصراع في المنطقة”، مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لردع هذه الممارسات ووضع حد لها.
وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل والراسخ مع الكويت والبحرين، ودعمه المطلق لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذانها لحماية أمنهما الوطني، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، وصون المنشآت الحيوية، معرباً عن رفض البرلمان القاطع لأي اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية، أو يهدد أمنها واستقرارها.
وجدد اليماحي التأكيد على أن أمن دول الخليج العربي يمثل جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن المساس به يعد مساساً بالأمن العربي الجماعي، داعياً المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، ومنع أي تهديدات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها أو تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر.
وكانت كل من الكويت ومملكة البحرين تعرضتا يوم أمس، لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، كما أسفرت هجمات مماثلة يوم الأربعاء الماضي على مطار الكويت عن مقتل شخص وجرح 63 آخرين، وألحقت أضراراً بالمطار الرئيسي في البلاد.