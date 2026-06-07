البرلمان العربي: اعتداءات إيران المتكررة على الكويت والبحرين انتهاك صارخ ‏للقانون ‏الدولي ‏

القاهرة-سانا‏

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دولة ‌‏الكويت ومملكة البحرين باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، مؤكداً ‌‏أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ‌‏ومساساً خطيراً بسيادة الدول وأمنها واستقرارها.‏

وقال رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي، في بيان نشر على الموقع الرسمي ‌‏للبرلمان يوم أمس السبت: “إن استمرار هذه الأعمال العدائية يعكس نهجاً مرفوضاً ‌‏من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي، ويهدد بتوسيع دائرة الصراع في ‌‏المنطقة”، مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لردع هذه الممارسات ‌‏ووضع حد لها.‏

وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل والراسخ مع الكويت والبحرين، ‌‏ودعمه المطلق لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذانها لحماية أمنهما الوطني، ‌‏والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، وصون المنشآت الحيوية، معرباً عن ‌‏رفض البرلمان القاطع لأي اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية، أو يهدد أمنها ‌‏واستقرارها.‏

وجدد اليماحي التأكيد على أن أمن دول الخليج العربي يمثل جزءاً لا يتجزأ من ‌‏منظومة الأمن القومي العربي، وأن المساس به يعد مساساً بالأمن العربي الجماعي، ‌‏داعياً المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته ‌‏القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، ومنع أي تهديدات من شأنها ‌‏زعزعة أمن المنطقة واستقرارها أو تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر.‏

وكانت كل من الكويت ومملكة البحرين تعرضتا يوم أمس، لهجمات إيرانية ‌‏‌‏‌‏‌‏بالصواريخ والطائرات المسيّرة، كما أسفرت هجمات مماثلة يوم الأربعاء الماضي ‌‏‌‏‌‏‌‏على مطار الكويت عن مقتل شخص وجرح 63 آخرين، وألحقت أضراراً بالمطار ‌‏‌‏‌‏‌‏الرئيسي في البلاد.‏