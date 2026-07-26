وزير الطاقة يبحث مع السفير الصيني سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة

دمشق-سانا



بحث وزير الطاقة محمد البشير مع سفير الصين بدمشق ‏شي هونغوي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة.



وذكرت وزارة الطاقة، اليوم الأحد، أن الجانبين ناقشا سبل توسيع الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز العلاقات الثنائية، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم مشروعات قطاع الطاقة.



وكان البشير بحث في الـ7 من الشهر الجاري مع وفد من شركات ألمانية متخصصة في ‏مجالات النفط والغاز والمياه والطاقة المتجددة، فرص الاستثمار في ‏مشروعات الطاقة المختلفة في سوريا.