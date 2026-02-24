مقتل ضابط وإصابة اثنين آخرين بتفجير انتحاري بموسكو

موسكو-سانا

قُتل ضابط شرطة روسي، وأصيب اثنان آخران في تفجير انتحاري في محطة قطار “سافيلوفسكي” بالعاصمة الروسية موسكو، الليلة الماضية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية قولها في تصريح صحفي: “أفادت المعلومات الواردة بأن رجلاً اقترب من ثلاثة ضباط من شرطة المرور، كانوا يؤدون واجبهم، وفجّر نفسه بقنبلة انتحارية، ونتيجة لهذا العمل الإجرامي، توفي أحد ضباط الشرطة والجاني نفسه، ونُقل ضابطان آخران إلى المستشفى”.

ووفقاً للمتحدثة، يجري العمل على تحديد هوية الجاني، وأخذ إفادات الشهود، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة، وانضم خبراء متمرسون متخصصون في الطب الشرعي إلى التحقيق.

وكان انفجار وقع في الـ 24 من كانون الأول الماضي في حي يلتسكايا جنوب موسكو، أسفر عن مقتل عنصرين من شرطة المرور، إضافة إلى شخص كانا يحاولان توقيفه.