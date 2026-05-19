الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى 3 دول أفريقية بسبب تفشي إيبولا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأوغندا، بسبب تفشي فيروس إيبولا، محذرة من المخاطر الصحية المرتبطة بانتشار المرض في المنطقة.

كما أوصت الوزارة وفق ما ذكرته رويترز، بإعادة النظر في خطط السفر إلى رواندا، في ظل المخاوف المتزايدة من انتقال العدوى وتداعيات تفشي الفيروس في عدد من دول شرق ووسط أفريقيا.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في وقت سابق اليوم، عن القلق الشديد بشأن “حجم وسرعة” تفشي وباء إيبولا، الذي يضرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، وتسبب في وفاة 131 شخصاً.