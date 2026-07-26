التعليم العالي تفتح باب التقديم لشاغر منسق المكتب الوطني لبرنامج إيراسموس في سوريا

‏

‏دمشق-سانا

‏

‏أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا والوكالة التنفيذية الأوروبية للتعليم والثقافة (EACEA)، عن فتح باب التقديم لتوظيف منسق جديد للمكتب الوطني لبرنامج إيراسموس (NEO) في سوريا.

‏

‏وذكرت الوزارة، اليوم الأحد، أن استقبال الطلبات يبدأ اعتباراً من تاريخ اليوم 26 تموز، ويستمر حتى 9 آب المقبل، عبرالبريد الإلكتروني المخصص culturalrelation@mohe.gov.sy.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم إلى مراجعة الملف المرفق للإعلان في قناتها على تلغرام، للاطلاع على كل التفاصيل والشروط المطلوبة للوظيفة.

‏

ويعد المكتب الوطني لبرنامج إيراسموس (NEO) في سوريا جزء من شبكة المكاتب الوطنية لبرنامج إيراسموس بلس التابعة للاتحاد الأوروبي.



وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي بحث في الـ 10 من شهر شباط الماضي مع القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، الإجراءات اللازمة لإعادة فتح مكتب برنامج “إيراسموس بلس” في دمشق.



ويُعد برنامج “إيراسموس بلس” أحد أبرز برامج الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم والتدريب والشباب والرياضة، إذ يموّل فرص الدراسة والتبادل الأكاديمي للطلاب والأساتذة، والتدريب المهني داخل أوروبا وخارجها، ويوفر منحاً دراسية وخصوصاً لبرامج الماجستير المشتركة، مع إعفاء من الرسوم الإضافية، بما يسهم في تطوير مهارات المشاركين، وتعزيز التعاون الدو