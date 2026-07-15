الدفاع الكويتية: اعتراض 4 صواريخ جوالة و21 مسيّرة معادية في أجواء البلاد

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية حصيلة الأهداف الجوية المعادية التي رصدتها، وتعاملت معها في أجواء البلاد منذ فجر اليوم الأربعاء.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، في بيان نشر على منصة إكس: إن “وحدات الجيش الكويتي رصدت منذ فجر اليوم 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، حيث جرى اعتراضها والتعامل معها”.



وأشار المتحدث إلى أن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية في البلاد، أدت إلى وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.



وشدد المتحدث على مواصلة الجيش الكويتي تأدية مهامه وواجباته، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم لمواجهة أي تهديدات، بما يعزز أمن البلاد ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيه.



يُذكر أن الجيش الكويتي تصدى منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على البلاد لما مجموعه 970 طائرة مسيرة، و387 صاروخاً باليستياً، إضافة إلى 25 صاروخ كروز.