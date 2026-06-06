مقتل 7 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

photo 2026 06 06 10 59 07 1 مقتل 7 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قُتل سبعة أشخاص، وأُصيب أربعة آخرون، جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من القرى والبلدات في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الطيران الإسرائيلي شن 3 غارات على بلدة السكسكية في قضاء صيدا، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، في حصيلة أولية.

كما قُتل شخص، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة على أوتوستراد دير الزهراني في قضاء النبطية.

وأضافت: إن طائرات مسيّرة إسرائيلية شنت غارات، استهدفت إحداها سيارة على طريق الزهراني في قضاء النبطية دون تسجيل إصابات، فيما استهدفت غارات أخرى مناطق في الشهابية بقضاء صور والصرفند في قضاء صيدا.

وقتل أمس 8 أشخاص، جراء الغارات الجوية التي شنتها طائرات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.

الدفاع القطرية تعلن اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية
دعوة أممية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في غزة
ثلاثة قتلى بهجوم على منجم ذهب في البيرو
ترامب يعرب عن ثقته بصمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قوات الاحتلال تحول فرحة عائلة فلسطينية بعيد الفطر إلى مأتما
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك